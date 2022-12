Like a Dragon: Ishin!: Vorbesteller dürfen vier Tage früher spielen

Vorbesteller der digitalen Version von Like a Dragon: Ishin! Erhalten einen viertägigen Early-Access-Zugang.

Zum kommenden Action-Adventure Like a Dragon: Ishin! Wurde seitens SEGA kürzlich ein neuer Trailer veröffentlicht. Zu sehen gibt es die neuen Kampfstile sowie die verschiedenen Waffen aus dem Remaster des 2014 veröffentlichten Ryu ga Gotoku Ishin!.

Ganz am Ende des Trailers gibt es zudem eine Vorschau auf die Boni für Vorbesteller der digitalen Version des Spiels. Diese umfassen einen viertägigen Early-Access-Zugang sowie die drei Bonuswaffen Kijinmaru Kunishige, Tsuyano Usukurenai und Black Ship Cannon.

Somit dürfen Vorbesteller der digitalen Version Like a Dragon: Ishin! bereits am 17. Februar 2023 spielen. Alle anderen müssen bis zum 21. Februar 2023 warten, wenn das Action-Adventure offiziell für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheint.