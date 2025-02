Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Accolades Trailer feiert Pressestimmen

Im neuen Accolades Trailer zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii werden die besten Pressestimmen gefeiert.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ist das neueste Abenteuer der beliebten Like a Dragon-Reihe von Ryu Ga Gotoku Studio.

In diesem Spiel übernimmt der Fanliebling Goro Majima die Hauptrolle und findet sich nach einem Schiffbruch ohne Erinnerungen auf einer Insel in der Nähe von Hawaii wieder.

Dort begibt er sich auf eine Reise, um seine Identität wiederzuerlangen, begleitet von einem Jungen namens Noah und einem Tigerjungen. Erstmals in der Serie werden Seeschlachten eingeführt, bei denen Majima zwischen seinem bekannten Mad Dog-Kampfstil und dem neuen Sea Dog-Stil wechseln kann. Das Spiel wurde am 21. Februar 2025 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht.

Der kürzlich veröffentlichte Accolades Trailer hebt das positive Feedback hervor, das das Spiel von Kritikern erhalten hat. Besonders gelobt werden die Einführung von Seeschlachten, die dynamische Handlung und die humorvollen Nebenquests, die das Spielerlebnis bereichern.