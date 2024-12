Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Angaben zur Spieldauer

RGG Studio Director Masayoshi Yokoyama hat eine erste Einschätzung zur Spieldauer von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii veröffentlicht.

Laut dem RGG Studio Director „Masayoshi Yokoyama“ wird Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii circa 30 % länger ausfallen, als Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Die Spielzeit von Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name liegt mit allen Nebentätigkeiten und Quests bei um die 40 Stunden. Die reine Hauptstory ist nach circa 12 Stunden beendet.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii legt hier noch einmal eine Schippe drauf und will vor allem bei den Nebenaktivitäten und Minispielen für reichlich Abwechslung sorgen.