Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Auf Schatzsuche in Hawaii

In einem neuen Video zeigen wir euch die Schatzsuche in Like a Dragon: Pirate Yakuza auf der Xbox Series X.

In Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii werdet ihr zum berüchtigten Piraten und macht die Meere rund um Hawaii unsicher.

Zum Piratenleben gehört aber weitaus mehr, als nur Rum zu trinken, andere Piraten zu verprügeln oder Schiffe zu entern.

So müsst ihr in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii auf Erkundungen gehen und Schätze auf unterschiedlichen Inseln finden, die euch Ruhm und Gold bringen. Dieses hört sich leichter an, als es ist, denn diese Schätze werden von anderen Piraten streng bewacht und ihr müsst diese erst einmal ausschalten.

Wir haben uns bereits auf Schatzsuche begeben und dieses für euch in einem neuen Video festgehalten.

