Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Demo-Trailer zum Einheizen

Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii präsentiert einen neuen Trailer zur Veröffentlichung der Demo.

Wie gestern bereits berichtet, haben SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio eine Demo für das mit Spannung erwartete Spiel Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam veröffentlicht.

Spieler, die einen Vorgeschmack auf die verrückte Action des modernen Piratenabenteuers in der Rolle des Ex-Yakuza Goro Majima erhalten möchten, können auf die Demo zugreifen und sie so lange nutzen, wie sie möchten.

In der Demo können sie einen Teil der riesigen Karte von Honolulu erkunden und mithilfe von Majimas Kampfstilen Sea Dog und Mad Dog in Hinterrrn treten. Dann geht es weiter zum geheimen Verbrecherparadies Madlantis, wo sie ihre Fähigkeiten in Echtzeit-Schiffs- und Deckkämpfen in der Marine-Arena des Piratenkolosseums unter Beweis stellen können.

Um euch für die Demo einzuheizen, wurde jetzt noch ein frischer Trailer veröffentlicht: