Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Diese Aktivitäten und Minispiele gibt es

Like a Dragon: Piraten-Yakuza in Hawaii enthüllt brandneue Screenshots von Aktivitäten und Minispielen.

SEGA und RGG Studios haben einige aufregende neue Screenshots veröffentlicht, die mehr von den lustigen Aktivitäten zeigen, die Spieler im kommenden Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii erleben können, das ab dem 21. Februar 2025 erhältlich sein wird. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei! Seht euch die Bilder hier an:

Karaoke

Genießt Karaoke im Majima-Stil! Neben Klassikern wie „The Goro Pirates theme song“ und „Get to the Top!“ können die Spieler bei neuen Liedern wie „Midnight Desire“ die höchsten Töne treffen. Karaoke ist auch an Bord eures Schiffes möglich, also singt euch die Seele aus dem Leib, egal ob an Land oder auf See!

Der verrückte Lieferservice wird… noch verrückter!

Die Spieler können sich etwas Geld dazuverdienen, indem sie in der belebten Stadt Hawaii Lebensmittel ausliefern und dabei den neuen Standort der Lieferkarte erkunden: Das Anaconda Shopping Center! Zieht lieber eure Rollschuhe an, das Essen wird kalt…!

Dragon Kart: Rast durch die Straßen von Hawaii!

Dragon Kart, ein Rennspiel, bei dem alles möglich ist! Es bietet eine Vielzahl von Modi, darunter Grand Prix und Versus, das auf Schießereien mit Rivalen spezialisiert ist. Die Spieler können ihre Technik perfektionieren, Rivalen angreifen und mit ihrem Raketenwerfer Dinge aus dem Weg schießen. Hochgeschwindigkeits-Spaß für alle!

Lasst eurer Kreativität freien Lauf: Majimas Aussehen und Outfits individuell gestalten

Die Spieler können Majima in 200 verschiedene Outfits verwandeln, darunter die bekannten „Goromi“- und Idol-Outfits der Serie. Weitere Details wie Frisuren, Augenklappen und Ohrringe stehen den Spielern zur Verfügung, um ihren eigenen „Goro Majima“ zu kreieren!

Game Center & Master System

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii enthält das wunderschöne Unterwasser-Schießspiel „Ocean Hunter“. Die Spieler können weitere Titel im Game Center und Master System entdecken, wie „Poseidon Wars 3-D“, „Space Harrier 3-D“ und „Star Jacker“.

Entdeckt viele weitere coole Aktivitäten und fesselnde Nebengeschichten!

Fesselnde Geschichten und viele weitere Abenteuer erwarten den Spieler in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, wie z.B. „If I weren’t an idol“, eine Nebengeschichte, in der eine lustige Begegnung mit einem jungen Idol-Fan eine schlimme Wendung nimmt, sowie viele andere verrückte Abenteuer!