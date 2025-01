Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Eine Geschichte voller Abenteuer

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii präsentiert einen neuen Overview-Trailer zum Spiel.

Im kürzlich veröffentlichten „Adventure Overview“-Trailer zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii erhalten Spieler einen umfassenden Einblick in das kommende Action-Adventure.

Der Trailer stellt die Hauptfigur Goro Majima vor, der nach einem Gedächtnisverlust als Piratenkapitän agiert und mit seiner Crew auf der Suche nach einem legendären Schatz ist. Die Spieler können verschiedene Schauplätze erkunden, darunter die Inseln Rich Island, Madlantis, Nele Island und die Stadt Honolulu.

Das Gameplay kombiniert klassische Beat-‚em-up-Elemente mit neuen Mechaniken wie der Möglichkeit, zwischen den Kampfstilen „Mad Dog“ und „Sea Dog“ zu wechseln.

Zudem können Spieler ihr eigenes Schiff, die Goromaru, aufrüsten und an Seeschlachten teilnehmen. Bekannte Minispiele wie Karaoke und Dragon Kart kehren zurück, ergänzt durch neue Aktivitäten wie Masaru’s Love Journey.

Das Spiel erscheint am 21. Februar 2025 für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S.