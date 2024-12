Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Englische Sprecher erstmals im Trailer zu hören

Hört euch eine Kostprobe der englischen Sprachfassung von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii an.

Neben dem japanischen Original wird SEGA Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii auch in Englisch vertonen.

Wie sich die englische Fassung anhört, ist jetzt erstmals in einem Trailer zu hören.

Zum englischen Voicecast gehören:

Goro Majima – Matthew Mercer

Raymond Law – Samoa Joe

Noah Rich – Maya Tuttle

Jason Rich – Jeremy Brandt

Masaru Fujita – Brent Mukai

Taiga Saejima – James Kirkland

Queen Michele – Debra Wilson

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii wird am 21. Februar für Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen.