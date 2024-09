Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Gameplay zeigt Kampfstile

Mehr als einen Kampfstil beherrscht Goro Majima im Action-Adventure Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

In Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii schlüpfen Spieler in die Rolle von Goro Majima. Der berüchtigte Ex-Yakuza leidet unter Gedächtnisschwund, seit er auf einer abgelegenen Insel im Pazifik Schiffbruch erlitten hat.

Natürlich kommen im Spiel auch die Kämpfe nicht zu kurz. Mit „Mad Dog“- und „Sea Dog“ beherrscht Goro gleich zwei Kampfstile. Wie sich die Kämpfe gestalten, zeigt jetzt ein neues Video mit Gameplay.

SEGA wird das von Ryu Ga Gotoku Studio entwickelte Action-Adventure am 28. Februar 2025 für Xbox Series X|S und Xbox One auf den Markt bringen.