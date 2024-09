Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Goro Majima im säbelrasselnden Abenteuer

Goro Majima macht sich auf ein säbelrasselndes Abenteuer in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Sega of America und das Ryu Ga Gotoku (RGG) Studio kündigen den neuesten Teil der Like a Dragon-Reihe an: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, ein modernes Piratenabenteuer, das die Geschichte der einst gefürchteten Legende der Yakuzawelt, Goro Majima, verfolgt.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ist der neueste Teil in einem Rekordjahr für das Franchise, in dem bereits zu Beginn dieses Jahres der achte Hauptteil, Like a Dragon: Infinite Wealth, auf den Markt kam.

Fans können sich auch auf die Amazon Original Live-Action-Serie Like a Dragon: Yakuza freuen, wenn sie am 24. Oktober 2024 auf Prime Video startet. Für Spieler, die in das Franchise einsteigen möchten, sind die Starterpakete der Like a Dragon/Yakuza-Reihe eine großartige Möglichkeit, die Geschichte jeder Reihe von Anfang an zu erleben.

Das Spiel erscheint weltweit am Freitag, den 28. Februar 2025, und wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows und PC (Steam) erhältlich sein. Spieler können ab heute verschiedene Editionen des Spiels für alle Plattformen vorbestellen.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, angekündigt während des letzten RGG Summit Livestream-Events (wir berichteten), ist ein brandneues Action-Adventure, das Goro Majima über Land und Meer begleitet.

Ein Jahr nach den Ereignissen von Like a Dragon: Infinite Wealth wird Majima auf einer einsamen Insel zwischen den verstreuten Überresten eines Schiffswracks an Land gespült.

Majima, der sich nicht einmal mehr an seinen eigenen Namen erinnern kann, reist auf der Suche nach Hinweisen auf seine verlorene Identität über den weiten Ozean, begleitet von einem Jungen namens Noah, der ihm das Leben gerettet hat. Schon bald werden sie in einen Konflikt zwischen skrupellosen Kriminellen, modernen Piraten und anderen Schurken um einen legendären Schatz verwickelt.

Neue Abenteuer und Spielstil

Als Majima stellen die Spieler eine einzigartige Mannschaft zusammen, während sie ihr Schiff, die „Goro Maru“, aufrüsten, feindliche Piratenschiffe bekämpfen und Meere sowie versteckte Inseln erobern. Im Kampf können die Spieler explosive Kombos und Takedowns aus der Luft ausführen, indem sie dynamisch zwischen zwei Kampfstilen hin- und herwechseln: Sie können zwei Kurzschwerter schwingen oder Piratenwerkzeuge mit dem säbelrasselnden „Sea Dog“-Stil einsetzen, oder sie nutzen Geschwindigkeit, Agilität und Gespür, um ihre Gegner mit dem berüchtigten „Mad Dog“-Stil zu besiegen.

Vorbestellungen jetzt möglich

Spieler können die folgenden Versionen des Spiels ab heute vorbestellen: Standard-Edition (Digital/Physisch), Deluxe-Edition (Digital) – enthält DLC-Anpassungen und Charakter-Pakete.

Collector’s Edition (physisch) – enthält das Basisspiel, den DLC-Code für die Deluxe Edition und spezielles, limitiertes Merchandise, darunter eine Nachbildung von Goro Majimas Augenklappe, eine Münz-Anstecknadel und mehr.

Spieler, die Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii vorbestellen, erhalten zwei Boni: den „Ichiban Piratencrew-Set“ DLC, der den beliebten Charakter aus Like a Dragon Ichiban Kasuga und sein Haustier, den Flusskrebs Nancy, zu Majimas Crew der „Goro Piraten“ hinzufügt, sowie den „Ichiban Spezialoutfit-Set“ DLC, der es Majima ermöglicht, zwei von Ichiban Kasugas kultigen Outfits anzuziehen.

Seht euch hier noch einmal den Ankündigungstrailer an: