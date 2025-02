Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Medaillenspiegel: Erste Wertungen zum Piraten-Abenteuer

Schaut euch erste Wertungen des Piraten-Abenteuers Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii im Medaillenspiegel an.

SEGA bringt das von Ryu Ga Gotoku Studio entwickelte Actionspiel Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii am Freitag für Xbox Series X|S und Xbox One heraus.

Der neuste Teil der Like a Dragon-Reihe lässt euch in die Rolle von Goro Majima schlüpfen, der an Gedächtnisverlust leidet und neuerdings zum Piraten wird.

Das Embargo für die Berichterstattung zum Spiel ist gefallen und die ersten Testberichte der Fachpresse sind eingetroffen.

Werft einen Blick auf den Medaillenspiegel, um zu erfahren, wie die Wertungen ausgefallen sind.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – Medaillenspiegel

Gamers Heroes 90/100

DualShockers 8,5/10

TechRaptor 8,5/10

PSX Brasil 85/100

GAMES.CH 83 %

Xbox Achievements 81 %

Game Rant 8/!0

IGN USA 8/10

Wccftech 8/10

GamingBolt 8/10

MondoXbox 7,5/10

GameSpot 7/10

Wertungen 5/5

MonsterVine 5/5

TheGamer 4,5/5

Eurogamer 4/5

GamesRadar+ 4/5

Dexerto 4/5

VGC 3/5