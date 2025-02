Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Media-Blowout zum Start

Image: SEGA / Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ist erst wenige Tage alt und hier könnt ihr euch mit zahlreichen Eindrücken versorgen.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ist ein brandneues Action-Abenteuer, das Goro Majima auf seinen Abenteuern über Land und auf dem Meer begleitet. Ein Jahr nach den Ereignissen von Like a Dragon: Infinite Wealth™ wird Majima auf einer einsamen Insel inmitten der verstreuten Überreste eines Schiffswracks an Land gespült.

Da er sich nicht einmal mehr an seinen eigenen Namen erinnern kann, reist Majima über den weiten Ozean – auf der Suche nach Hinweisen, um seine verlorene Identität wiederzufinden. Dabei wird der Held stets von einem Jungen namens Noah begleitet, der ihm das Leben gerettet hat. Schon bald werden beide in einen Konflikt zwischen Halsabschneidern, modernen Piraten und anderen Schurken um einen legendären Schatz hineingezogen.

Das mit Spannung erwartete verwegene Piratenabenteuer Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Windows und Steam (PC) erhältlich.

Zur Feier gibt es natürlich noch einmal den Launch-Trailer zu bewundern:

Ryu Ga Gotoku Studio und SEGA haben außerdem, wie wir bereits berichtet haben, das New Game Plus Feature als Teil eines Day-1-Patches veröffentlicht.

New Game+ ermöglicht es den Spielern, das Spiel von Anfang an zu starten und dabei Geld, Ruhm und die Fähigkeiten von Majima und der Crew aus den abgeschlossenen Story-Speicherdaten zu übernehmen. (Der Story-Fortschritt wird zurückgesetzt.)

Der Patch enthält außerdem eine englische und chinesische Sprachausgabe sowie weitere technische Anpassungen. Weitere Details findet ihr auf den Produktseiten der Plattform. Weitere Informationen zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii findet ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels hier.

Damit ihr euch ein umfassenden Eindruck von Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii verschaffen könnt, haben wir zahlreiche Videos für euch online gestellt:

Wie gefallen euch die Videos und das Spiel?