Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Neue Features und verrückte Eindrücke

Schaut euch hier neue Spielszenen zu Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii an.

Wie wir berichtet haben, präsentierten SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio am 9. Januar 2025 im „RGG Like a Dragon Direct“ neue Einblicke in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Dieses Spin-off der beliebten Serie versetzt die Spieler in die Rolle von Goro Majima, der als moderner Pirat auf Hawaii agiert.

Die Entwickler stellten verschiedene Updates und neue Features vor, darunter die Möglichkeit für Majima, zwei von Ichiban Kasugas ikonischen Outfits zu tragen. Zudem wurde betont, dass Vorbesteller Ichiban Kasuga und seinen Flusskrebs Nancy zur Crew hinzufügen können.

Der Livestream zeigte Updates zu den verschiedenen Schauplätzen des Spiels und einen genaueren Blick auf die Kampfsysteme (zu Lande und zu Wasser!), die Schiffsanpassung, den Aufbau der Crew, Nebenerfahrungen und vieles mehr! Außerdem wurde New Game+ als kostenloses Update für die Zeit nach der Markteinführung angekündigt.

Für einen detaillierten Überblick über die neuen Features und Eindrücke des Spiels könnt ihr euch die vollständige Präsentation noch einmal hier ansehen:

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii erscheint weltweit am 21. Februar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PC.