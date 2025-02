Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Offene Meere und Schiffskämpfe

Seht zu, wie SEGA Community Manager Carlos und Sr. Brand Manager Brent Like a Dragon: Pirate Yakuza auf Hawaii spielen und erhaltet einen detaillierten Einblick in die Erkundung des offenen Meeres und die Schiffskämpfe!

In einem kürzlich veröffentlichten Video zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii präsentiert Ryu Ga Gotoku Studio die neuesten Einblicke in das kommende Action-Adventure.

Spieler können sich auf eine Mischung aus Seeschlachten, Landerkundungen und klassischen „Yakuza“-Minispielen wie Karaoke und Dragon Kart freuen.

Das Spiel erscheint am 21. Februar 2025 für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S.