Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Release um eine Woche vorgezogen

Im Rahmen des Xbox Partner Preview Showcase hat SEGAs Ryu Ga Gotoku-Studio einen neuen Trailer zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii vorgestellt, der einen ersten Blick auf die Seekämpfe des Spiels gewährt.

Der Trailer bietet außerdem einen kleinen Einblick in den Beginn von Goro Majimas Piratenleben auf hoher See, die geheime Insel Madlantis, auf der mehrere kriminelle Organisationen ihr Unwesen treiben, und neue Informationen über die Anpassung des Piratenschiffs Goromaru“.

Darüber hinaus gab das Studio bekannt, dass die Spieler das Spiel noch früher als geplant in die Hände bekommen werden, wenn Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii am 21. Februar 2025 in die Läden kommt, eine Woche früher als ursprünglich angekündigt!

Schaut euch hier eine Videobotschaft von Masayoshi Yokoyama, dem Direktor und Executive Producer von Ryu Ga Gotoku Studio, an: