Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: So bekommt ihr das Kazuma Kiryu Special Outfit

Noch vor der Veröffentlichung von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii könnt ihr euch das Kazuma Kiryu Special Outfit sichern. Wir verraten euch, wie das geht.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii erscheint am 21. Februar 2025, eine Woche früher als ursprünglich angekündigt! Jetzt habt ihr die einmalige Möglichkeit, euch das Kazuma Kiryu Special Outfit zu sichern.

Dazu müsst ihr nur bis zum 20. Februar 2025 den SEGA-Newsletter abonnieren und schon habt ihr euch das Outfit zur Veröffentlichung des Spiels gesichert.