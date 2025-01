Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Spiel entstand aus einer albernen Idee heraus

Aus einer albernen und verrückten Idee heraus Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, mit Majima als Ursprung.

Wer Trailer und Bilder zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii gesehen hat, der weiß, Spieler erwartet ein verrücktes und albernes Abenteuer mit Majima als Piraten.

Chief Producer Hiroyuki Sakamoto sprach über die Entstehung der Idee zum neusten Teil der Reihe, der zuvor als Yakuza bekannt war.

Sakamoto erzählte TheGamer: „Nach den Ereignissen von Infinite Wealth haben wir uns gefragt: ‚Was hat Majima danach gemacht? Es ist Majima, er ist auf Hawaii, es ist diese tropische Insel. Was ist das Verrückteste, Albernste, Lustigste, was wir je machen könnten, das den Leuten Spaß machen würde? Und wir dachten: ‚Das klingt nach einem Piraten‘. Es war nicht so, dass wir schon lange darüber nachgedacht hätten. Es war eher so: ‚Lasst uns die Teile verwenden, die wir haben, und alles zusammenfügen’“.

Der Produzent erzählte zudem, dass nicht alles einen Sinn ergibt. Über die Insel sagte er: „Es ist eine Fischerinsel, aber es gibt dort einen Haufen Leute, die Piraten aus dem Zeitalter der Entdeckung sind. Fragt nicht, es ist einfach so.“

Dass das Team bei Ryu Ga Gotoku Studio einfach nur auf Spaß setzt, erkennt man auch an der Antwort auf die Frage, wieso Majima Schattenklone erstellen kann. Sakamoto sagte dazu: „Ihr fragt euch wahrscheinlich: ‚Wann hat Majima gelernt, wie man Ninja-Duplikate abspaltet?‘ Nun, es ist Majima, frag nicht. Ihr könnt machen, was ihr wollt.“

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii wird aber auch ernste Seiten haben. Das Spiel scheint viele emotionale Ebenen zu haben, wie der Produzent erkennen lässt.

„Wir haben immer noch eine Menge dieser dramatischen Geschichten über Menschen gemacht, die ernste Gespräche führen. Davon gibt es in diesem Spiel mehr, als man aufgrund der Grafik erwarten würde. Ganz am Anfang des Spiels gibt es Majima, der an Amnesie leidet, also ist es nicht so, dass er wie der normale Majima anfängt. Er beginnt von einem anderen Punkt aus. „Wir hoffen, dass die Albernheit der Idee dazu beiträgt, die Leute anzulocken, aber wir wollen den Leuten auch zeigen, was eine Like a Dragon-Geschichte sein kann, indem wir Geschichten von Menschen mit starken Überzeugungen, starken Gefühlen, Glaubensbekenntnissen und Lebensweisen erzählen und dann emotionale Verbindungen zwischen diesen Menschen und diese dramatischen Geschichten haben.“

Ab dem 21. Februar könnt ihr euch selbst von diesem albernen Abenteuer überzeugen, denn dann wird Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein.