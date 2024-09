Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Spiel ist viel größer als Gaiden

Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii wird viel größer als Like a Dragon Gaiden, teilen die Entwickler mit.

In einem Interview mit Famitsu haben die Entwickler von Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii bekannt gegeben, dass das Spiel viel größer als Like A Dragon Gaiden ausfallen wird.

Masayoshi Yokoyama verriet, dass die „Spielwiese“ von Yakuza Pirate in Hawaii 1,3 bis 1,5 Mal mehr Umfang bietet. Die genaue Größe des Gebiets ist nicht bekannt, aber er bestätigte, dass der Gesamtumfang des Spiels „viel größer“ ist als bei Gaiden.

Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii erscheint am 28. Februar 2025 für Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 und PC.