Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Spielszenen aus dem Action-Adventure

In insgesamt 6 neuen Videos zeigen wir euch Gameplay aus Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii auf der Xbox Series X.

Morgen erscheint mit Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ein neues Action-Adventure, in dem ihr in die Rolle von Goro Majima schlüpft.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii spielt 6 Monate nach den Ereignissen von Like a Dragon: Infinite Wealth. Ihr strandet ohne jegliche Erinnerungen auf einer abgelegenen Insel nahe Hawaii und trefft dort auf Noah Rich, der euch zu Beginn in eurer brenzligen Lage unterstützt.

Nun obliegt es an euch, zum berüchtigten Piraten zu werden und die Inseln rund um Hawaii zu erkunden und andere Piraten in die Flucht zu schlagen. Um das perfekte Piraten-Abenteuer zu erleben, kämpft ihr nicht nur zu Lande, sondern führt diese Kämpfe auch auf hoher See.

Wir von XboxDynasty haben uns bereits unsere Augenklappe aufgesetzt und die wunderschöne Landschaft um Hawaii erkunden können. Dieses haben wir in unterschiedlichen Videos für euch festgehalten.

Die ersten 25 Minuten zeigen wir euch in folgendem Video:

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | Das sind die ersten 25 Minuten

Wer sich anschauen möchte, wie Piraten verprügelt werden, sollte sich unbedingt dieses Video anschauen:

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | Wir verkloppen Piraten

Unsere Schlacht auf hoher See zeigen wir euch hier:

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | Unsere erste Schlacht auf hoher See

Spielszenen aus dem weiteren Verlauf zeigen wir euch in folgender Playlist:

Sämtliche Cutscenen aus dem ersten Akt könnt ihr euch hier anschauen:

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | All Cutscenes Akt I

Weiteres Gameplay zeigen wir euch schon heute Abend im XboxDynasty Live-Stream auf Twitch.

