Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Storytime mit Majima

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ist ein Action-Adventure-Spiel von Ryu Ga Gotoku Studio, das am 21. Februar 2025 für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S erscheint.

In diesem Spin-off der Like a Dragon-Serie übernimmt der Spieler die Rolle von Goro Majima, der nach den Ereignissen von Like a Dragon: Infinite Wealth auf einer abgelegenen Insel nahe Hawaii ohne Erinnerungen strandet. Majima wird zum Anführer einer Piratencrew und begibt sich auf die Suche nach einem verborgenen Schatz sowie seinen verlorenen Erinnerungen.

Die Handlung spielt sechs Monate nach Like a Dragon: Infinite Wealth und führt Majima auf verschiedene Inseln, darunter Rich Island, Madlantis und Nele Island. Er wird von neuen Charakteren wie Noah Rich, Jason Rich und Queen Michele begleitet. Bekannte Figuren wie Taiga Saejima und Mitglieder der Majima-Familie kehren ebenfalls zurück.

