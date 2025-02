Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Über 105.000 Verkäufe in Japan

Mehr als 105.000-mal hat sich Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii in der ersten Woche in Japan verkauft.

SEGA veröffentlichte genau vor einer Woche Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, den neuesten Ableger der Reihe.

In Japan hat sich das Actionspiel in seiner ersten Woche 105.161-mal physisch verkauft, wie die Zeitschrift Famitsu schreibt. 68.219 Exemplare davon entfielen auf die PS5-Version, die restlichen auf die PS4. Es war die größte Neuveröffentlichung in dieser Region.

2023 lag Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name mit 123.000 Verkäufen in Japan darüber.