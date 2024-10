Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Video präsentiert Minispiele

In einem neuen Video werden euch einige Minispiele aus Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii vorgestellt.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii war für Fans sicher eine große Überraschung, und nun stellen euch die Entwickler in einem Gameplay-Video einige Minispiele wie Dragon Kart oder Karaoke vor.

Weitere Details zum Spiel gibt es in dieser Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii News.