Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Vorbestellerboni demonstriert

Schaut euch hier ein kurzes Video zum Ichiban Pirate Crew Set Pre-Order Bonus aus Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii an.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ist ein modernes Piratenabenteuer, in dem Spieler in die Rolle von Goro Majima schlüpfen, einem ehemaligen Yakuza, der nach einem Schiffbruch auf einer abgelegenen Pazifikinsel strandet.

Auf der Suche nach verlorenen Erinnerungen und einem legendären Schatz erleben Spieler packende Kämpfe zu Land und zu Wasser.

Als Vorbesteller-Bonus erhalten Spieler das Ichiban Kasuga Piratencrew- & Spezialoutfit-Set. Dieses Set fügt Ichiban Kasuga und seinen Haustierkrebs Nancy zur Piratencrew hinzu und ermöglicht es, zwei von Ichibans ikonischen Outfits zu tragen:

Spezialoutfit: Ichiban Kasuga (Like a Dragon: Infinite Wealth) Spezialoutfit: Ichiban Kasuga (Yakuza: Like a Dragon)

Damit ihr euch ein besseres Bild von dem Vorbesteller-Bonus machen könnt, hat SEGA jetzt ein Video veröffentlicht: