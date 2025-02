Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Xbox-Demo ab 16:00 Uhr spielbar

Ab heute 16:00 Uhr könnt ihr eine Xbox-Demo von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii spielen.

Heute werden SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio eine spielbare Demo von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii in den Xbox-Hafen einlaufen lassen. Sie soll ab 16:00 Uhr spielbar sein. Gesichtet haben wir sie vorab noch nicht, ein Pre-Load ist also nicht möglich.

Die Demo bietet euch Folgendes:

Freie Erkundung eines Teils der Schauplätze von Honolulu und Madlantis

Wechselt zwischen den Kampfstilen Mad Dog und Sea Dog

Testet euer Kampfgeschick gegen mächtige Kopfgeldjäger

Fordert 4 Schiffs- und Deckskämpfe im Kolosseum der Piraten heraus

Passt euer Aussehen mit einer Vielzahl von Outfits und Accessoires an

Genießt Nebenerlebnisse wie Karaoke mit einer Auswahl von 3 Liedern