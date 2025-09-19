Lil Gator Game: Trailer zur riesigen Erweiterung In the Dark

Neuer Trailer für Lil Gator Game zeigt die riesige Erweiterung In the Dark.

Der Publisher Playtonic Friends und der Entwickler MegaWobble stellen einen brandneuen Gameplay-Trailer für Lil Gator Game: In the Dark vor, eine riesige Erweiterung für das skurrile Abenteuer.

Der neue Trailer, der während der Six One Indie Showcase gezeigt wurde, gibt den Spielern einen ersten Einblick in das, was unter der Insel lauert, und verrät gleichzeitig, dass das Spiel Anfang 2026 erscheinen soll.

Die Erweiterung befindet sich derzeit für PC via Steam, PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series X|S und Nintendo Switch in der Entwicklung und soll Anfang 2026 erscheinen.

Doppelt so viel Abenteuer, doppelt so viel Spaß

Die nächste Reise von Lil Gator ist die bisher größte! In the Dark ist doppelt so groß wie das Originalspiel und bietet eine riesige Unterwelt voller versteckter Winkel, geheimer Schätze und vieler neuer Freunde, die es zu entdecken gilt.

Gemütliche Höhlengänge leuchten im Schein von Leuchtstäben, geheimnisvolle Höhlen bergen Überraschungen und in jeder Felsspalte wartet ein neuer Freund, der dir bei deinem Abenteuer helfen möchte.

Neue Gesichter, neue Herausforderungen

Es wäre kein richtiges Lil Gator-Abenteuer ohne ein paar Quests, die es zu erfüllen gilt, und neue Freundschaften, die es zu schließen gilt, aber dieses Mal gibt es einige unerwartete Feinde, mit denen man sich auseinandersetzen muss.

Eine Gruppe launischer Teenager-Unruhestifter droht, den Spaß zu verderben… und nur Lil Gators grenzenloser Optimismus könnte ausreichen, um sie für sich zu gewinnen.

Macht euch bereit für neue Moves

Die Erkundung des Untergrunds bringt einige brandneue Spielzeuge mit sich. Von Gymnastikbändern, mit denen ihr einen Doppelsprung ausführen könnt, bis hin zu neuen Gegenständen, mit denen ihr Kartongangster niederschlagt– Lil Gators Werkzeugkasten wächst ebenso wie seine Welt.

Lil Gator Game: In the Dark ist ein herzerwärmendes, familienfreundliches Abenteuer und ein gemütlicher Abschluss der epischen Geschichte von Lil Gator.