Lil Gator Game: Xbox Game Pass-Spiel bekommt Dark DLC

Lil Gator ist zurück für ein weiteres riesiges Abenteuer! Playtonic Friends kündigt Lil Gator Game: In the Dark Expansion an.

Publisher Playtonic Friends und Entwickler MegaWobble freuen sich, bekannt zu geben, dass Lil Gator Game: In the Dark, eine große Spiel-Erweiterung für das charmante und skurrile Abenteuerspiel Lil Gator Game, derzeit für PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series S/X und Nintendo Switch in Entwicklung ist.

Lil Gator ist zurück in einem bezaubernden neuen Abenteuer, und dieses Mal ist es größer als je zuvor.

Die In the Dark-Erweiterung verdoppelt den Umfang (und den Spaß!) des gesamten Lil Gator-Spiels und führt außerdem eine Vielzahl neuer Charaktere ein. In dieser bezaubernden Erweiterung warten neue Abenteuer und Freunde direkt unter der Oberfläche – im wahrsten Sinne des Wortes.

Für diejenigen unter euch, die noch heute in Lil Gator einsteigen wollen, ist Lil Gator Game derzeit auf Steam, PlayStation 4 und 5, Nintendo Switch und Xbox erhältlich. Lil Gator Game kann auch über Game Pass gespielt werden.