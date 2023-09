Lil’ Guardsman: Jeder hat seine Geschichte

Das unabhängige Spielestudio Hilltop Studios hat in Zusammenarbeit mit Versus Evil ein neues Entwicklertagebuch-Video veröffentlicht, das einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung des kommenden narrativen Deduktions-Adventures Lil‘ Guardsman wirft.

Das neueste Video mit dem Titel „Everyone Has a Story“ bietet ein Interview mit dem Mitbegründer und Game Director der Hilltop Studios, Artiom Komarov, dem Mitbegründer und Creative Director Scott Christian und dem Autor und Game Designer Matt Bernard, in dem sie die Einflüsse hinter Lil‘ Guardsman und der enormen Besetzung des Spiels erkunden, über die Entwicklung einer Vielzahl von wilden und verrückten Szenarien sprechen und ihre Lieblingscharaktere diskutieren. Keine Sorge: Sie halten die Dinge so spoilerfrei wie möglich.