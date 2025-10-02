Liminal Point: Neuer Trailer zum isometrischen Survival-Horror

Image: HideWorks

Ein psychologischer Horrortrip auf einer nebligen Insel – Lyra sucht Mira und stößt in Liminal Point auf düstere Geheimnisse.

Liminal Point entführt euch in einen psychologischen Survival-Horror, der klassische Genre-Elemente mit einem intensiven, zeitgemäßen Spielerlebnis verbindet.

Inmitten einer düsteren, von Nebel umhüllten Insel voller Rätsel übernehmt ihr die Rolle von Lyra, einer ehemaligen Rockmusikerin mit gebrochener Karriere.

Auf der Suche nach ihrer verschwundenen Bandkollegin Mira stößt sie auf eine verstörende Wahrheit – und auf die dunklen Geheimnisse, die tief in der Insel verborgen liegen.

Realität und Albtraum verschwimmen in dem von HideWorks entwickelten Spiel zu einem gefährlichen Spiel mit dem Verstand.

Das von Signalis, Resident Evil und Silent Hill inspirierte isometrische Horrorspiel Liminal Point wird 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.

