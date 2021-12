Lionhead Studios: Entwickler zu schließen war großer Fehler, sagt Microsoft

Microsoft hat heute alle Episoden der sechsteiligen Dokumentation Power On: Die Geschichte der Xbox veröffentlicht. Diese könnt ihr euch hier anschauen.

In der Doku wird auch das Fable-Studio Lionhead behandelt. Dazu sagte Shannon Loftis, General Manager Global Games Publishing bei Microsoft, dass die Schließung des Studios einer der größten Fehltritte in der Vergangenheit war. Man habe aber auch daraus gelernt.

Nachdem das erste Fable ein Hit wurde, kaufte man Lionhead Studios, was gute Jahre waren, so Loftis.

Doch dann kam Kinect während Fable 2 ins Spiel. Das habe nie so gut funktioniert. Später kam noch Fable: The Journey, was zwar ein leidenschaftliches Projekt für die Leute war, aber von den Grundpfeilern abwich, was die ersten beiden Teile zu bliebt gemacht hatte.

Sarah Bond, Head of Game Creator Experiences and Ecosystem bei Xbox sagte dazu ergänzend in der Dokumentation:

„Wir haben Lionhead im Jahr 2006 übernommen und 2016 geschlossen. Ein paar Jahre später haben wir über diese Erfahrung nachgedacht. Was haben wir gelernt, und wie können wir die gleichen Fehler nicht wiederholen?“

Auch Xbox Chef Phil Spencer sprach darüber und sagte:

„Du kaufst ein Studio für das, was es jetzt gut kann, und deine Aufgabe ist es, ihnen zu helfen, ihre Arbeit zu beschleunigen, und nicht, sie zu beschleunigen, was du tust.“

Loftis wünscht sich, dass Lionhead heute noch ein lebensfähiges Studio sei.