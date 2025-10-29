Liquid Swords: Teaser zeigt erstmals offene Welt

Liquid Swords hat einen Clip aus seinem noch namenlosen Open-World-Actionspiel gepostet.

Bisher zeigte sich das erste Projekt von Liquid Swords nur auf ein paar Screenshots. Jetzt gibt es einen ersten kleinen Clip aus dem Open-World-Actionspiel.

Das Spiel des Studios, das von Christofer Sundberg, dem Erfinder von Just Cause, gegründet wurde, hat offiziell noch keinen Namen.

Zuletzt hatten wir im Februar über den schwedischen Entwickler berichtet, der Mitarbeiter entlassen musste, um „die langfristige Nachhaltigkeit des Studios zu gewährleisten“, wie es seinerzeit hieß.

Schaut euch hier den Clip via X an, der von der Nachricht „Die Hoffnung ist weg. Gewalt bringt Kohle. Macht’s euch bequem.“ begleitet wird.