Liquid Swords: Teaser zeigt erstmals offene Welt

Liquid Swords hat einen Clip aus seinem noch namenlosen Open-World-Actionspiel gepostet.

Bisher zeigte sich das erste Projekt von Liquid Swords nur auf ein paar Screenshots. Jetzt gibt es einen ersten kleinen Clip aus dem Open-World-Actionspiel.

Das Spiel des Studios, das von Christofer Sundberg, dem Erfinder von Just Cause, gegründet wurde, hat offiziell noch keinen Namen.

Zuletzt hatten wir im Februar über den schwedischen Entwickler berichtet, der Mitarbeiter entlassen musste, um „die langfristige Nachhaltigkeit des Studios zu gewährleisten“, wie es seinerzeit hieß.

Schaut euch hier den Clip via X an, der von der Nachricht „Die Hoffnung ist weg. Gewalt bringt Kohle. Macht’s euch bequem.“ begleitet wird.

Quelle
  6. kleineAmeise 114170 XP Scorpio King Rang 2 | 29.10.2025 - 15:17 Uhr

    Ich bin ganz Ohr. Und Auge. Mehr Infos wären nice. Kann vieles werden. Oder auch nicht. Wer weiß das schon!?

    0
  7. Lord Hektor 321230 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 29.10.2025 - 15:51 Uhr

    Hmm, das Video zeigt nicht wirklich, um welches Spiel es sich handeln könnte.

    0

