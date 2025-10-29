Liquid Swords: Teaser zeigt erstmals offene Welt

Bisher zeigte sich das erste Projekt von Liquid Swords nur auf ein paar Screenshots. Jetzt gibt es einen ersten kleinen Clip aus dem Open-World-Actionspiel.
Das Spiel des Studios, das von Christofer Sundberg, dem Erfinder von Just Cause, gegründet wurde, hat offiziell noch keinen Namen.
Zuletzt hatten wir im Februar über den schwedischen Entwickler berichtet, der Mitarbeiter entlassen musste, um „die langfristige Nachhaltigkeit des Studios zu gewährleisten“, wie es seinerzeit hieß.
Schaut euch hier den Clip via X an, der von der Nachricht „Die Hoffnung ist weg. Gewalt bringt Kohle. Macht’s euch bequem.“ begleitet wird.
Hope moved out. Violence pays the rent. Get comfortable.
#LiquidSwords #Game1 pic.twitter.com/f42FK0uDsV
— Liquid Swords (@LiquidSwords) October 28, 2025
Eines der besten HipHop Alben und Songs aller Zeiten 😀 The GZA the Genius
Was das wohl wird, wahrscheinlich irgendein ein GTA Mafia Spiel 🤔.
sieht jetzt groß nach nix aus.
Wenig NPCs, viel Fassaden.
Sieht richtig farbenfroh aus
Schaut nach Nix aus das Spiel.
Ich bin ganz Ohr. Und Auge. Mehr Infos wären nice. Kann vieles werden. Oder auch nicht. Wer weiß das schon!?
Hmm, das Video zeigt nicht wirklich, um welches Spiel es sich handeln könnte.