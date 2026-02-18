Liquor Store Simulator: Konsolenversion erscheint am 20. Februar

Der Liquor Store Simulator ist ab sofort spielbar – und schon in wenigen Tagen folgt der Konsolenstart.

Am 20. Februar erscheint das Spiel für PlayStation und Xbox und bringt damit die chaotisch charmante Mischung aus Management, Einkauf und Ladenalltag auf die großen Wohnzimmerplattformen.

Im Spiel eröffnet ihr euren eigenen Spirituosenladen und baut ihn Schritt für Schritt aus. Ihr kauft Waren ein, organisiert Regale, bedient Kunden, stellt Personal ein und versucht, aus einem kleinen Laden ein echtes Alkoholimperium zu formen.

Der Alltag ist dabei alles andere als trocken: Lieferengpässe, Kundenanstürme, Personalprobleme und spontane Herausforderungen sorgen dafür, dass keine Schicht wie die andere verläuft.

Wer Management-Spiele mit Humor und Wachstumskurve liebt, bekommt hier einen neuen Kandidaten für die eigene Simulation-Sammlung – und kann schon bald auch auf Konsole loslegen.