Little Big Adventure – Twinsen’s Quest: Gameplay-Trailer präsentiert

Little Big Adventure – Twinsen’s Quest stellt sich in einem Gameplay-Trailer vor.

Microids und Studio [2.21] freuen sich, den brandneuen Gameplay-Trailer zu Little Big Adventure – Twinsen’s Quest zu präsentieren, der den Spielern einen kleinen Einblick in das mit Spannung erwartete Remake gibt!

Little Big Adventure – Twinsen’s Quest wird im Herbst 2024 in digitaler Form für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erhältlich sein.