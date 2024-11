Little Big Adventure – Twinsen’s Quest: Launch-Trailer veröffentlicht

Microids und Studio [2.21] freuen sich, die lang Veröffentlichung von Little Big Adventure – Twinsen’s Quest mit einem Launch-Trailer zu feiern, in dem eine Nachricht von FunFrock TV ausgestrahlt wird, in der zur Gefangennahme von Twinsen, dem Helden auf der Flucht, aufgerufen wird…

Little Big Adventure – Twinsen’s Quest ist ab sofort in digitaler Form für PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC erhältlich. Digitale Editionen für Xbox Series X|S und Xbox One werden am 5. Dezember folgen. Eine limitierte Retail-Edition für PlayStation 5 und Nintendo Switch wird am 5. Dezember in Europa und am 12. Dezember in Nordamerika veröffentlicht.

Dieses klassische Action-Adventure, das von Frédérick Raynal (Alone in the Dark) erdacht wurde, wurde 1994 unter dem Namen Little Big Adventure veröffentlicht und war ein weltweiter Erfolg.

Little Big Adventure – Twinsen’s Quest bietet eine neue künstlerische Ausrichtung, ein modernisiertes Gameplay und eine brandneue Musik von Philippe Vachey, dem Komponisten des Originals.

Die Spieler können die bezaubernde Welt des Planetoiden Twinsun neu entdecken, den magischen Ball für hüpfende Abenteuer beherrschen und in eine tiefgründige Geschichte eintauchen, während sie Levels erforschen, die für mehr Flüssigkeit neu gestaltet wurden.

Little Big Adventure – Twinsun’s Quest verspricht, mit seinem zeitlosen Charme nostalgische Fans und neue Spieler gleichermaßen zu verführen.