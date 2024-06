Little Big Adventure – Twinsen’s Quest: Remake zum Action-Adventure aus den 90er-Jahren

Microids und das Studio [2.21] sind stolz darauf, Little Big Adventure – Twinsen’s Quest anzukündigen und den Trailer zu enthüllen! Dieses klassische Action-Adventure von Frédérick Raynal (Alone in the Dark) wurde ursprünglich 1994 unter dem Namen Little Big Adventure veröffentlicht und war weltweit ein großer Erfolg.

Mit einer neuen künstlerischen Ausrichtung, modernisiertem Gameplay und komplett neuer Musik, komponiert von Philippe Vachey, fängt dieses Remake die Magie des Originalspiels wieder ein, während es gleichzeitig das Know-how von heute integriert.

Die Spieler können die bezaubernde Welt des Twinsun-Planeten wiederentdecken, den Magic Ball für hüpfende Abenteuer beherrschen und in eine tiefgründige Geschichte eintauchen, während sie Levels erkunden, die für mehr Flüssigkeit neu gestaltet wurden. Little Big Adventure – Twinsen’s Quest verspricht, mit seinem zeitlosen Charme sowohl nostalgische Fans als auch neue Spieler anzusprechen.

Little Big Adventure – Twinsen’s Quest wird im Herbst 2024 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erhältlich sein.