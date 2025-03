Little Big Adventure – Twinsen’s Quest: Xbox Demo ab sofort verfügbar

Microids und Studio [2.21] geben die Veröffentlichung einer Demo zu Little Big Adventure – Twinsen’s Quest für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch bekannt. Spieler können nun den Anfang des Abenteuers entdecken.

Dieses Remake des Klassikers von Frédérick Raynal (Alone in the Dark) aus dem Jahr 1994 ist bereits für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich und bringt Gameplay und Art Direction auf den neuesten Stand, während es die Seele des Originals mit einem neuen Soundtrack von Philippe Vachey beibehält.

Mit seinen neu gestalteten Levels und dem emblematischen Magic-Bullet-System verspricht das Abenteuer, dank seines zeitlosen Charmes sowohl Nostalgiker als auch neue Spieler anzusprechen.