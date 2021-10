Little Bug: Adventure-Plattformer entführt in unheimliche Geisterwelt

Autor:, in / Little Bug

Begleitet in Little Bug ein junges Stadtmädchen und ihren Lichtgeist in eine unheimliche Welt voller Geister.

Mit Little Bug stellt Publisher RedDeerGames den bittersüßen Adventure-Plattformer des Entwicklers Buddy System vor, der für Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheint.

In Little Bug müsst ihr zwei spielbare Charaktere koordinieren, die sich einer physikbasierten Schwingungsmechanik in Echtzeit bedienen und diese miteinander teilen.

Das junge Stadtmädchen Nyah kann etwa gehen und Gegenstände aufheben, während ihr Begleiter, ein Lichtgeist, fliegen und dunkle Bereiche erkunden kann.

Nyah verschlägt es im Spiel in eine unheimliche Welt, in der gefährliche rosafarbene Geister ruhelos in bodenlosen Canyons, eisigen Höhlen und mondbeschienenen Wüsten umherstreifen.

Mit ihrem Geisterbegleiter im Schlepptau nutzt Nyah ihren telekinetischen Strahl, um eine mächtige Verbindung herzustellen, die Nyah in neue Höhen schwingen, Barrieren zerstören, Geister vereiteln und den Weg zu geheimen Orten erhellen kann.

Sammelbare Fragmente enthüllen weiterhin Nyahs Leben und besondere Gegenstände, schalten geheime Herausforderungslevel frei.