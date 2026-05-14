Little Kitty, Big City: Birthday Update erweitert das Apartment und bringt neue Crossover-Inhalte

Little Kitty, Big City erhält zum zweijährigen Jubiläum ein umfangreiches kostenloses Birthday Update, das neue Inhalte, Erweiterungen und mehrere Crossover-Elemente ins Spiel bringt und ab sofort über Xbox Game Pass verfügbar ist.

Das Update erweitert erstmals den bisher nur angedeuteten Wohnbereich der kleinen Katze vollständig und macht die gesamte Wohnung zu einem frei erkundbaren Spielplatz. Dort können Spieler unter anderem neue Interaktionen erleben, mit der Schildkröte Turt sprechen oder weitere kleine Details der Umgebung entdecken, die das chaotische Katzenleben noch lebendiger machen.

Neben der neuen Apartment-Erweiterung wurde die gesamte Wohnung im Rahmen eines Geburtstags-Events dekoriert. Ballons, Kuchen und Geschenke sorgen für eine festliche Atmosphäre, während neue Inhalte für den Fotomodus zusätzliche Möglichkeiten für kreative Screenshots bieten. Besonders auffällig ist dabei eine neue Sammlung an kosmetischen Items, darunter Hüte und kleine Überraschungen, die im Geschenkchaos versteckt sind.

Im Bereich der Crossovers liefert das Update mehrere Kooperationen mit anderen Indie-Titeln und Animationsprojekten. Unter anderem wurden Inhalte aus The Amazing Digital Circus integriert, darunter ein Jax-Hut sowie ein freischaltbares Skin-Feature über einen Code. Zusätzlich erscheinen Figuren wie Pomni als interaktive Sammlerstücke innerhalb der Spielwelt.

Auch Kooperationen mit weiteren Indie-Produktionen sind Teil des Updates. So ist beispielsweise Bing Bong aus Peak als tragbares Plüschtier verfügbar, während der Little Gecko aus Gecko Gods als Hut im Spiel auftaucht. Diese Inhalte erweitern den spielerischen Chaos-Faktor und setzen stark auf humorvolle Cross-Promotion innerhalb der Indie-Szene.

Gameplay-technisch wurde ebenfalls nachgebessert. Tiere wie die Entenküken reagieren nun stärker auf Emotes und Verhaltensweisen der Katze und können sich an Ruhepunkten versammeln. Zusätzlich wurden technische Probleme behoben, darunter ein Fix für den Zugang zum Baugebiet, um die Spielwelt stabiler und zugänglicher zu gestalten.

Das Birthday Update liefert damit eine Mischung aus neuen Inhalten, kosmetischen Erweiterungen und technischen Verbesserungen, die das Erlebnis in Little Kitty, Big City weiter ausbauen.