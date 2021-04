Little Mouse’s Encyclopedia: Überblick zur spielerischen Enzyklopädie

Little Mouse’s Encyclopedia ist ab sofort verfügbar und will euch spielerisch die Natur näherbringen. Dazu gibt es einen Rabatt im Store.

Der Indie-Entwickler RedDeerGames hat mit Little Mouse’s Encyclopedia ein Spiel geschaffen, welches euch auf eine Reise in die Natur begleitet. Zusammen mit einer kleinen Maus lernt ihr die Natur besser kennen und könnt währenddessen einen wunderschönen Soundtrack genießen. Die wichtigsten und interessantesten Features könnt ihr euch in diesem kleinen Überblick anschauen. Den Trailer findet ihr ebenfalls weiter unten.

Erkundet und erforscht die Natur: Die kleine Maus nimmt euch mit auf eine wunderbare Reise in die atemberaubende Welt der Natur. Bei der Erkundung der bezaubernd gemalten Wälder, Gewässer und Gärten trefft ihr auf über 160 einzigartige Tier- und Pflanzenarten, über die ihr etwas Neues und Interessantes lernen könnt.

Abwechslungsreiches Abenteuer: Mit einer mutigen Maus erkundet ihr die Umgebung des Baues, wandert durch den Wald, schleicht durch den Garten und schwimmt im Teich. An jedem dieser Orte könnt ihr einzigartige Tierarten beobachten und außergewöhnliche Fakten über sie erfahren.

Wunderschöne Grafik: Der grafische Stil von Little Mouse’s Encyclopedia wurde von klassischen Märchen und Kinderenzyklopädien inspiriert. Dieser exquisite Grafikstil macht die Erkundung der Natur noch angenehmer und verschiedene Animationen hauchen der Umgebung Leben ein.

Ruhige, entspannende Atmosphäre: Während ihr in der Natur umherwandert, könnt ihr angenehme, entspannende Musik und Naturgeräusche wie Vogelgezwitscher, summende Bienen oder quakende Frösche hören.

Features im Überblick:

Über 160 Tier- und Pflanzenarten

Vier verschiedene Lebensräume

Schöne, lieblich illustrierte Welt

Lernt spielerisch die Natur besser kennen

Einfache und intuitive Steuerung

Little Mouse’s Encyclopedia ist jetzt auf Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Mit Xbox LIVE Gold erhaltet ihr derzeit 20 % Rabatt und bezahlt somit nur 10,39 € im Microsoft Store.