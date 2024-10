Little Nightmares 2: Enhanced Edition im Handel erhältlich

Autor:, in / Little Nightmares 2

Eure Albträume waren noch nie so lebendig wie in der Little Nightmares II Enhanced Edition, die jetzt als physische Version für PlayStation 5 und Xbox Series X für Spieler erhältlich ist, die einen frühen Halloween-Schrecken mit gestochen scharfer Grafik suchen.

Begleite Mono und Six zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal im zweiten Teil der Little Nightmares-Franchise, jetzt in 4K mit Ray-traced-Reflexionen, erhöhter Detailauflösung und immersivem Audio, um euch in das dunkle Universum von Little Nightmares zu versetzen.

Little Nightmares II, das sich seit seiner Veröffentlichung mehr als 5 Millionen Mal verkauft hat, ist ein Suspense-Adventure, das erstmals im Jahr 2021 veröffentlicht wurde. In diesem Titel übernehmt ihr die Rolle von Mono, einem kleinen Jungen, der in einer Welt gefangen ist, die durch die brummende Übertragung eines weit entfernten Turms verzerrt wurde. Zusammen mit Six, einem Mädchen in einem gelben Regenmantel, macht sich Mono auf den Weg, um die dunklen Geheimnisse des Signalturms zu entdecken und Six vor ihrem schrecklichen Schicksal zu retten.

Die physische Version von Little Nightmares II Enhanced Edition ist ab sofort für PlayStation 5 und Xbox Series X erhältlich. Wenn ihr bereits eine physische oder digitale Kopie von Little Nightmares II besitzt, ist diese Enhanced Edition bereits kostenlos für PlayStation 5, Xbox Series X und PC über Steam erhältlich.