Little Nightmares 2: Mehr als eine Million verkaufte Einheiten

Keine Zeit zum Gruseln haben Publisher Bandai Namco Entertainment und Entwickler Tarsier Studios. Denn das Horror-Adventure Little Nightmares 2 hat sich über eine Million Mal verkauft.

Passend dazu wurde ein Accolades-Trailer veröffentlicht, der mit positiven Kritikerstimmen und Wertungen versehen wurde

Millions of tiny footsteps pattering against the concrete with the sound of the rain. Thank you for visiting, children.#LittleNightmares II – https://t.co/rlvRGAbynA pic.twitter.com/mgSw6k3E9k

