Little Nightmares 2: Next-Gen-Upgrade könnte bald erscheinen

Autor:, in / Little Nightmares 2

Das erst am 11. Februar 2021 erschienene Little Nightmares 2 konnte einen durchaus großen Erfolg verbuchen. Allerdings kam das Spiel noch für die letzte Konsolengeneration auf den Markt.

In Taiwan wurde Little Nightmares 2 jetzt für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S eingestuft. Was so viel bedeutet, dass wohl bald ein Next-Gen-Upgrade für die neuen Konsolen veröffentlicht werden könnte.

Eine offizielle Ankündigung zu einem möglichen Next-Gen-Upgrade für Little Nightmares 2 steht bisher noch aus und könnte zur E3 2021 erfolgen. Man darf dazu gespannt sein, welche Verbesserungen kommen werden, denn Little Nightmares 2 läuft bereits auf der Xbox One X und der PS4 Pro in 4K mit 60Fps. Mit dem Next-Gen-Upgrade könnten also 4K 120Fps möglich sein. Vielleicht sogar Raytracing?

Ob das alles so eintrifft, werden wir wahrscheinlich bald erfahren. Sobald es weitere Neuigkeiten zum Spiel gibt, halten wir euch auf dem Laufenden.