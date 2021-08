Little Nightmares 2: Xbox Series X/S Optimierung liefert 4K und Raytracing

Autor:, in / Little Nightmares 2

Little Nightmares 2 ist eine Reise in eine Welt, die euch in euren Träumen verfolgen wird. Erlebt eure Albträume, jetzt in 4K, Xbox Series X|S.

In Little Nightmares 2 auf der Xbox Serie X|S könnt ihr als Spieler die Option Grafikmodus nutzen, um zwischen dem Schönheitsmodus und dem Leistungsmodus zu wählen.

Im Modus „Schönheit“ erlebt der Spieler das Spiel mit 30 Bildern pro Sekunde bei einer 4K-Auflösung und optimiertem Raytracing.

Bei „Leistung“ wird das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde bei einer dynamischen Auflösung von bis zu 4K und Raytracing dargestellt.

Neben den großartigen visuellen Verbesserungen freuen sich die Entwickler, den Spielern ein Spiel in 5.1 bzw. 7.1 Audio anbieten zu können, wenn es mit einem kompatiblen Soundsystem gespielt wird. In einem atmosphärischen Spiel zählt jedes Geräusch und die Spieler werden nun in der Lage sein, die kleinen Albträume mit einem super immersiven 3D-Soundscape-Mix zu erleben.

Das kostenlose Xbox Series X|S Optimized Update für Little Nightmares II ist ab heute verfügbar. Außerdem ist Little Nightmares 2 ales Enhanced Edition für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Digital via Steam und GOG) erhältlich.