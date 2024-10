Little Nightmares III: Aufseherin passt im Halloween-Trailer auf

Autor:, in / Little Nightmares III

Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlicht pünktlich zu Halloween einen neuen Trailer zu Little Nightmares III, der neue Eindrücke aus der Süßigkeiten-Fabrik und der ersten Begegnung mit der Aufseherin zeigt, der Bewohnerin dieses Ortes.

In der düsteren Fabrik streifen Low und Alone umher, während die Arbeiter Tag und Nacht Berge von Süßigkeiten herstellen, immer unter dem wachsamen Auge der Aufseherin. Um diesem Albtraum zu entkommen, müssen Low und Alone Hand in Hand denken und handeln.

Little Nightmares III erzählt von der Reise von Low und Alone, die nach einem Ausweg aus dem Nirgendwo suchen. Gefangen in der Spirale, einer Ansammlung verstörender Orte, müssen die beiden Freunde zusammenarbeiten, um zu überleben und den in den Schatten lauernden Bedrohungen zu entkommen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie können Spielende die Spirale nicht nur im Solo-Modus mit einem KI-Begleiter durchqueren, sondern auch im Online-Koop-Modus mit einer weiteren Person.

Little Nightmares III erscheint 2025 für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch.