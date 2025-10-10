Little Nightmares III: Better Together-Trailer veröffentlicht

Bandai Namco und Supermassive Games haben mit dem neuen „Better Together“-Trailer einen weiteren düsteren Einblick in das kommende Horror-Abenteuer Little Nightmares III veröffentlicht.

Der atmosphärische Clip betont die zentrale Rolle von Kooperation und Vertrauen, während die beiden Protagonisten in der unheimlichen Welt von Nowhere ums Überleben kämpfen.

Die melancholische Botschaft des Trailers – „Whatever little comfort you find, don’t let it slip away“ – verdeutlicht, dass selbst der kleinste Lichtblick in dieser albtraumhaften Umgebung schnell vergehen kann. Spieler erwartet eine intensive Mischung aus Rätseln, Schleichpassagen und emotionalem Storytelling, die bereits die Vorgänger zu Kult-Hits gemacht hat.

In Little Nightmares III steht erstmals ein vollwertiger Koop-Modus im Mittelpunkt, der sowohl online als auch lokal gespielt werden kann. Dabei übernehmen die Spieler die Kontrolle über Low und Alone, zwei Kinder, die versuchen, den Schrecken von Nowhere zu entkommen. Jede Figur besitzt einzigartige Fähigkeiten, die im Zusammenspiel genutzt werden müssen, um die zahlreichen Gefahren zu überstehen.

Little Nightmares III erscheint am 10. Oktober 2025 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PlayStation 4.