Little Nightmares III: Eine Welt voller Illusionen startet im Oktober

Bandai Namco Entertainment gibt den Release-Termin und weitere Details zu Little Nightmares III bekannt.

Bandai Namco Entertainment Europe gibt bekannt, dass Little Nightmares III, entwickelt von Supermassive Games, am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint, wie wir gestern schon kurz berichtet haben.

Vorbestellungen sind ab sofort für alle Plattformen mit Ausnahme von Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 möglich. Das Franchise zählt mittlerweile 20 Millionen Verkäufe seit der Veröffentlichung von Little Nightmares im Jahr 2017.

Gefangen in der Spirale – einer Welt voller Illusionen – suchen Low & Alone nach einem Ausweg. Auf ihrer Reise gelangen sie zum Carnevale, einem verfallenen Jahrmarkt, der im Mittelpunkt des neuen Trailers und der ausführlichen Gameplay-Vorschau steht.

Für Little Nightmares III sind mehrere Editionen zur Vorbestellung verfügbar:

Die Standard Edition enthält lediglich das Hauptspiel.

Die Digital Deluxe Edition erweitert dies um den Secrets of The Spiral – Expansion Pass sowie das Residents Costumes Pack.

Die Collector “Mirror Edition” enthält zusätzlich zu den Inhalten der Deluxe Edition eine Sammelfigur, eine Metallhülle (Steelbook), ein physisches Artbook, den Soundtrack sowohl digital als auch physisch sowie ein Sticker-Set.

Die Premium Collector “Spiral Edition” ist exklusiv im Bandai Namco Store erhältlich. Diese beinhaltet alle Inhalte der Mirror Edition, ergänzt um eine verbesserte Version der Figur mit Musikbox-Sockel, einen Wichtel-Controller- bzw. Handyhalter sowie eine zweiseitige Münze mit den Charakteren Low und Alone.

Wer das Spiel vorbestellt, erhält auf allen Plattformen Zugriff auf das Dark Six Costumes Set. Bei einer digitalen Vorbestellung kommt außerdem ein weiterer Bonus hinzu: der Frühzugang zur Little Nightmares Enhanced Edition auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Der Secrets of The Spiral – Expansion Pass, der in bestimmten Editionen enthalten ist, umfasst:

Zwei zusätzliche Kapitel, die zu einem späteren Zeitpunkt im Detail vorgestellt werden

Ein exklusives Kostümset

Die Little Nightmares Enhanced Edition erscheint am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC. Sie hebt Six’ Geschichte durch technische Verbesserungen auf ein neues Niveau.

Darunter volumetrische Beleuchtung und Raytracing – sowie spielerische Anpassungen wie eine bessere Platzierung von Kontrollpunkten und Gameplay-Hilfen, die es mehr Spielenden ermöglichen sollen, Six’ Reise durch den Schlund zu erleben.

Spielende, die eine digitale Version von Little Nightmares III auf PlayStation 5, Xbox Series X|S oder PC vorbestellen, erhalten sofortigen Zugriff auf die Little Nightmares Enhanced Edition.

Im Rahmen des Little Nightmares Showcase wurde außerdem ein neuer Titel aus dem Universum angekündigt: Little Nightmares VR: Altered Echoes, das sich derzeit bei Iconik Studio in Entwicklung befindet.

Little Nightmares wächst über Videospiele hinaus – weitere Projekte wurden angekündigt, die verschiedene Medienformate umfassen, darunter Comics, Podcasts und mehr:

Der Klang der Albträume, die Podcast-Reihe mit über 2 Millionen Aufrufen, erhält eine zweite Staffel, die sich derzeit in der Schreibphase befindet.

Little Nightmares: Descent to Nowhere, die Comicreihe von Titan Comics, veröffentlicht ihre erste Ausgabe im Oktober 2025. Der Comic erzählt zwei parallele Geschichten: Hush, ein schüchternes, stummes Mädchen, erwacht in einer Gefängniszelle. Verzweifelt auf der Suche nach einem Ausweg freundet sie sich mit einem anderen Gefangenen an – Mono, der diese Welt weit besser versteht als sie. Gemeinsam müssen sie einen Weg aus einem düsteren Verlies finden. An einem anderen Ort trifft Myra, eine vom Leben erschöpfte Detektivin, auf jemanden, der ihren Willen, etwas zu bewirken, neu entfacht. Sie nimmt die Ermittlungen zu ungelösten Fällen vermisster Kinder wieder auf, die Jahr für Jahr spurlos verschwinden.

Die Comicreihe erscheint auf Englisch und wird ab Juli im örtlichen Comicbuchhandel sowie weltweit über die Website von Titan vorbestellbar sein.

Little Nightmares: The Lonely Ones, der Jugend-Horrorroman von E.C. Myers, veröffentlicht von Scholastic, erscheint im September 2025. Die Geschichte folgt Ruse, einem jungen Kind, das in einem unbekannten, bebenden Raum mit zwei anderen Kindern erwacht – einem kleinen Mädchen mit einem ausgefransten Seil um den Hals und einem ausgehungerten Jungen mit einer zerschlissenen Maske über Mund und Nase. Sie befindet sich auf einem albtraumhaften Jahrmarkt und weiß nur eines: Es ist nicht sicher, und sie muss fliehen.

Als letzte Überraschung wurde ein Teaser für ein Stop-Motion-Projekt gezeigt, das in Zusammenarbeit mit dem Studio Taller del Chucho entwickelt wird. Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Weitere Informationen zu den Projekten aus dem Little Nightmares-Universum:

Little Nightmares Showcase:

Little Nightmares Descent to Nowhere – Comic Trailer:

Little Nightmares – Stop-Motion Projekt Teaser:

Little Nightmares III The Carnevale 10-Minuten-Gameplay-Walkthrough: