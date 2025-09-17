Little Nightmares III: Ergreift die Flucht in der spielbaren Demo

Im Microsoft Store könnt ihr jetzt vor den Gefahren in Little Nightmares III probehalber davonlaufen.

Einen Ausflug in die gruselige und atmosphärische Welt von Little Nightmares III können Spieler jetzt in der Demo auf Xbox Series X|S und Xbox One unternehmen.

Im Microsoft Store lässt sich die Demo jetzt abrufen, die mit „Nekropolis“ den Anfangsabschnitt des Spiels bereitstellt.

„Diese Demo bietet einen 30-minütigen Einblick in die spannende und kinoreife Atmosphäre des Spiels. Bewegt euch durch beklemmende Umgebungen, überwindet tödliche Fallen und überlebt die schreckenerregende Begegnung mit dem Monster-Baby – einem grotesken Bewohner dieser Welt, der euch mit nur einem Blick versteinert.“

Little Nightmares III wird am 10. Oktober für Konsolen und PC erhältlich sein.