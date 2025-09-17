Little Nightmares III: Ergreift die Flucht in der spielbaren Demo

5 Autor: , in News / Little Nightmares III
Übersicht
Image: BANDAI NAMCO Entertainment

Im Microsoft Store könnt ihr jetzt vor den Gefahren in Little Nightmares III probehalber davonlaufen.

Einen Ausflug in die gruselige und atmosphärische Welt von Little Nightmares III können Spieler jetzt in der Demo auf Xbox Series X|S und Xbox One unternehmen.

Im Microsoft Store lässt sich die Demo jetzt abrufen, die mit „Nekropolis“ den Anfangsabschnitt des Spiels bereitstellt.

„Diese Demo bietet einen 30-minütigen Einblick in die spannende und kinoreife Atmosphäre des Spiels. Bewegt euch durch beklemmende Umgebungen, überwindet tödliche Fallen und überlebt die schreckenerregende Begegnung mit dem Monster-Baby – einem grotesken Bewohner dieser Welt, der euch mit nur einem Blick versteinert.“

Little Nightmares III wird am 10. Oktober für Konsolen und PC erhältlich sein.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Little Nightmares III

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. RappScallion 7420 XP Beginner Level 3 | 17.09.2025 - 14:03 Uhr

    Darauf bin ich besonders gespannt, weil das ja von einem ganz anderen Team oder Studio gemacht wurde. Nachher direkt mal ausprobieren.

    0
  2. FaMe 147885 XP Master-at-Arms Onyx | 17.09.2025 - 14:05 Uhr

    Hätte nicht gedacht, dass aus diesem Titel mal eine Trilogie wird bzw. 2 weitere Spiele erscheinen.

    0
  4. Hille 3830 XP Beginner Level 2 | 17.09.2025 - 15:40 Uhr

    Na dann.. Demo wird geladen.. find es gut, das man wieder vermehrt auf Demos setzt.. kenn es noch aus meinen PC Zeiten.. Zeitung holen, inklusive Demo CD-ROM und los ging es..

    0

Hinterlasse eine Antwort