Little Nightmares III: Ergreift die Flucht in der spielbaren Demo

Einen Ausflug in die gruselige und atmosphärische Welt von Little Nightmares III können Spieler jetzt in der Demo auf Xbox Series X|S und Xbox One unternehmen.
Im Microsoft Store lässt sich die Demo jetzt abrufen, die mit „Nekropolis“ den Anfangsabschnitt des Spiels bereitstellt.
„Diese Demo bietet einen 30-minütigen Einblick in die spannende und kinoreife Atmosphäre des Spiels. Bewegt euch durch beklemmende Umgebungen, überwindet tödliche Fallen und überlebt die schreckenerregende Begegnung mit dem Monster-Baby – einem grotesken Bewohner dieser Welt, der euch mit nur einem Blick versteinert.“
Little Nightmares III wird am 10. Oktober für Konsolen und PC erhältlich sein.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Darauf bin ich besonders gespannt, weil das ja von einem ganz anderen Team oder Studio gemacht wurde. Nachher direkt mal ausprobieren.
Hätte nicht gedacht, dass aus diesem Titel mal eine Trilogie wird bzw. 2 weitere Spiele erscheinen.
Die Demo werde ich mal bei Gelegenheit ausprobieren.
Na dann.. Demo wird geladen.. find es gut, das man wieder vermehrt auf Demos setzt.. kenn es noch aus meinen PC Zeiten.. Zeitung holen, inklusive Demo CD-ROM und los ging es..
Danke für die Info werde ich mir später mal Downloaden die Demo