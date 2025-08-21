Little Nightmares III: Hier gibt es einen düsteren Gameplay-Walkthrough zu sehen

Das atmosphärische Horror-Abenteuer Little Nightmares III erscheint am 10. Oktober 2025 für PC und Konsolen.

Im Rahmen der Future Games Show auf der gamescom 2025 präsentierte Global Producer Coralie Feniello einen ausführlichen Gameplay-Walkthrough zu Little Nightmares III.

Das von Supermassive Games entwickelte Horror-Abenteuer führt euch in das Kapitel „The Carnevale“, eine albtraumhafte Umgebung voller grotesker Gestalten und bedrohlicher Kulissen.

Ihr begleitet die beiden neuen Protagonisten Low und Alone, die sich durch eine verregnete, verlassene Jahrmarktslandschaft kämpfen und dabei auf eine Vielzahl von Rätseln und Gefahren stoßen.