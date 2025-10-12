Little Nightmares III: Hold My Hand Trailer enthüllt

9 Autor: , in News / Little Nightmares III
Image: Bandai Namco Europe S.A.S.

Schaut euch hier den Little Nightmares III ‚Hold My Hand‘ Launch Trailer an!

Little Nightmares III, entwickelt von Supermassive Games und von Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlicht, ist ab sofort auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC erhältlich.

Little Nightmares III  spielt in der Spirale, einer Welt voller Wahnvorstellungen irgendwo im Nirgendwo. Spielende schlüpfen in die Rollen von Low und Alone, zwei Kinder, die zusammenarbeiten müssen, um zu entkommen.

Low ist ein kleiner Junge mit blauem Umhang und einer Maske, während seine beste Freundin Alone einen grünen Overall und Zöpfe trägt.

Die Beiden haben jeweils einen besonderen Gegenstand bei sich, mit dem sie Bedrohungen bekämpfen und diverse Rätsel lösen können, die ihnen im Weg sind. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe kann sowohl allein als auch im Online-Koop gespielt werden und mit dem Freundepass können Spielende jemanden einladen, um gemeinsam der Spirale zu entkommen.

Little Nightmares III  ist auch in der Deluxe Edition verfügbar, die zusätzliche Inhalte wie den „Geheimnisse der Spirale“-Expansion-Pass enthält, welcher zwei weitere Kapitel zum Erkunden bietet, zu denen bald mehr enthüllt wird.

Weiterhin beinhaltet die Version ein exklusives Kostümpaket inklusive eines Charakters, den Fans sicherlich wiedererkennen werden.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zum Spiel an:

 

  4. xXCickXx 107490 XP Hardcore User | 12.10.2025 - 12:33 Uhr

    Einfach eine klasse Atmosphäre in der Little Nightmares Reihe, freue mich auch auf diesen Teil

    0
  5. BasDom 13400 XP Leetspeak | 12.10.2025 - 12:43 Uhr

    Muss mit der Reihe noch beginnen, warte aber bis Teil 1 mal im Sale ist 😅

    0
  7. Simon667 17545 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 12.10.2025 - 13:21 Uhr

    Ich bin ja ein großer Fan von Coop-Spielen, habe das Spiel oder die Reihe noch nie gespielt. Sollte ich ändern 😀

    0
  8. Hey Iceman 822685 XP Xboxdynasty All Star Gold | 12.10.2025 - 13:43 Uhr

    Neuer Entwickler aber hat den gleichen Charme, so weit ich das sehen kann.

    0

