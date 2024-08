Little Nightmares III: Neuer Trailer bei der Opening Night Live

Autor:, in / Little Nightmares III

Am kommenden Mittwoch um 20:00 ist es wieder so weit und die Gamescom startet mit der Opening Night Live fulminant in fünf Tage voller Spiele, Ankündigungen und Enthüllungen.

Bestätigt für die von Geoff Keighley geleitete Präsentation sind unter anderem bereits Schwergewichte wie Call of Duty: Black Ops 6, Civilization 7, Monster Hunter Wilds, Indiana Jones and the Great Circle, Marvel Rivals und Kingdom Come: Deliverance 2.

Mit Little Nightmares III wurde nun ein weiterer Hochkaräter bestätigt. Das atmosphärische Jump-’n’-Run von Bandai Namco und Entwickler Supermassive Games wird bei der Show mit einem neuen Trailer vertreten sein.

Little Nightmares III soll 2025 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen.