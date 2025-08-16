Little Nightmares III: Rückblick auf die finstere Reise durch die Spiral

Der Recap-Trailer zu Little Nightmares III fasst die albtraumhafte Welt zwischen Sand, Maschinen und Vergessenem zusammen. SPOILER GEFAHR!

Der Recap-Trailer zu Little Nightmares III bietet einen atmosphärischen Rückblick auf die bisherigen Schauplätze und Erlebnisse der beiden Hauptfiguren Low und Alone.

Die Reise führt durch die „howling sands“, eine trostlose Wüstenlandschaft, weiter in die „unremitting machineries“, eine mechanisch dominierte Umgebung voller Bedrohungen, bis hin zu den „hair-rising rides“, einem grotesken Jahrmarkt, und den „forgotten vaults“, die mit dunklen Geheimnissen aufwarten.

Diese Orte bilden die Spiral – eine albtraumhafte Dimension, die von surrealen Kreaturen und psychologischem Horror geprägt ist.

Die Veröffentlichung von Little Nightmares III ist für den 10. Oktober 2025 geplant. Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch 1 und 2.